Армия Израиля начала атаку на центры ХАМАС

Армия Израиля начала масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.

Об этом пишет ТАСС. На фоне этого министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее выяснилось, что одна из ракет, выпущенных днем 9 октября по центру Израиля из сектора Газа, упала вблизи международного аэропорта Бен-Гурион. По данным очевидцев, в здании аэропорта началась паника из-за сработавшей сирены, предупреждающей о ракетном обстреле. Сирены прозвучали в Тель-Авиве и других районах центра страны.