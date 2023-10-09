09 Октября 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Вечерние ведомости&quot;/ t.me/ve4ved

Активистка Крылова набрала ведро фекалий для конкурса главы Первоуральска

Член партии КПРФ Наталья Крылова продолжает "скандал с фекалиями", вспыхнувший в Первоуральске в прошлом году. На этот раз активистка набрала ведро отходов из "озера", образовавшегося в подвале соседнего с администрацией города дома. Вместе с ним она отправилась на заседание конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы города.

"Сегодня я иду на конкурс главы Первоуральска. И рядом с администрацией находится дом на проспекте Ильича, 17, и у него даже подвал открытый. Подвал затоплен. И это будет моя самая лучшая презентация того, что происходит в городе. Здесь все в фекалиях", – рассказывает и показывает Крылова на видео.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в прошлом году. Крыловой пожаловались жильцы дома №12Б на Емлина в Первоуральске, подвал которого якобы уже несколько лет затапливает. Активистка спустилась в подвал и прямо с пола набрала фекалии в ведро. Все это она отнесла в офис "Водоканала" для наглядной демонстрации, но когда резко поставила ведро на стол ресепшена, оно опрокинулось.

Экс-депутат заявила, что это произошло случайно, однако ее задержали. В дальнейшем общественнице был назначен штраф.

Теги: фекалии, Первоуральск, Крылова, ведро


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Развитие сюжета:

Ранее 09.10.2023 14:15 Мск Крылова призвала главу администрации Первоуральска покинуть свой пост

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