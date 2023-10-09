Общественная палата России для повышения демографии предлагает запретить КВН

В Общественной палате России переживают, что демографическая ситуация в стране не улучшается, число разводов растет, хотя и маткапиталы государство предоставляет, и пропаганду ЛГБТ запретили. Общественники обвинили правительство в неспособности решить проблему и предложили создать некий мощный орган, который бы работал параллельно с кабинетом министров над повышением рождаемости.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова на слушаниях в Общественной палате сообщила, что сейчас коэффициент рождаемости в стране составляет 1,4 – это уровень 2007 года. За год, по ее словам, рождаемость сократилась на 7%, при этом число разводов увеличивается.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло считает, что нужно принимать "непопулярные меры" и начинать "армейскую операцию" по восстановлению демографических показателей.

"Проблема на уровне войны, нам нужна армейская операция. Нам нужны очень жесткие, может быть непопулярные меры", - сказал Пожигайло. Он добавил, что его поколение активно размножается "исходя из нашего традиционного мышления". Общественник считает, что традиционные ценности стоят на первом месте среди проблем, а вовсе не деньги.

В качестве одной из мер он предложил запретить КВН (вчера посмотрел очередной выпуск): "Мы готовы закрыть этот дурацкий КВН, чтобы наше общество было здорово?! Там весь юмор про нетрадиционную ориентацию".

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев переживает: "Российская Федерация вымирает, давайте называть вещи своими именами".