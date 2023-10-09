09 Октября 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор ушел в отпуск. Назначен и.о.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ушел в отпуск. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией главы региона.
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Исполнять обязанности губернатора будет его первый заместитель Алексей Шмыков.

"Его задача – спокойно прожить эти две недели, провести заседания правительства, избежать появления острых ситуаций в регионе и пережить назначение Игоря Кабца мэром Первоуральска", - пишет канал.

Пресс-секретарь губернатора Свердловской области Анна Шкерина подтвердила Накануне.RU, что Евгений Куйвашев находится в плановом отпуске, а и.о. главы региона назначен Алексей Шмыков.

Напомним, что после ситуации с водоснабжением в Первоуральске возбуждено уголовное дело: речь идет о халатности. Ранее глава города Игорь Кабец объяснял черную воду из крана "ремонтными работами". А министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в ответ на претензии о грязной воде советовал жителям перечитать "Маугли".

Теги: губернатор, Куйвашев, Шмыков, отпуск


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