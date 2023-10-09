Возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве упала ракета, выпущенная из сектора Газа

Одна из ракет, выпущенных днем 9 октября по центру Израиля из сектора Газа, упала вблизи международного аэропорта Бен-Гурион. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным очевидцев, в здании аэропорта началась паника из-за сработавшей сирены, предупреждающей о ракетном обстреле.

Ранее сирены прозвучали в Тель-Авиве и других районах центра страны.

8 октября в аэропорту Бен-Гурион началась давка возле стоек регистрации, пишет Mash. После обострения палестино-израильского конфликта сотни людей пытаются покинуть Израиль.

Напомним, Росавиация ограничила полеты российских самолетов в израильские аэропорты. Россиянам рекомендовали отменить поездки в Израиль. Туроператорам предписано приостановить продажу путевок до нормализации обстановки, а также обязательно информировать туристов о ситуации в стране.