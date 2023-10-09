МИД России прорабатывает эвакуацию россиян из зоны палестино-израильского конфликта

Ситуационно-кризисный центр МИД России совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Пока россиянам рекомендуют обращаться на многоканальный телефон "горячей линии" центра: +74956954545 (круглосуточно).

Об организованных вывозных рейсах россиян из зоны палестино-израильского конфликта пока не сообщалось, тогда как раз государств (например, Казахстан) уже заявили о направлении в Израиль самолетов за своими гражданами.