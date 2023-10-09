Депутат Альшевских – о запрете в России абортов по желанию: "А почему бы и нет?"

"Единоросс", депутат Госдумы от Свердловской области и член комитета ГД по безопасности Андрей Альшевских высказался за полный запрет абортов по желанию женщины. "А почему бы и нет?" – сказал он на заседании Общественной палаты России, отметив, что это его личная позиция, а не комитета по безопасности.

При этом он добавил, что комитет ГД по безопасности готов оперативно рассматривать такие инициативы и выносить их на обсуждение парламента.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло сравнил запрет абортов с запретом в России казино. По его словам, после запрета казино не случилось массового исхода россиян в подпольные игорные заведения. Вероятно, по его мнению, эта аналогия значит, что женщины не пойдут делать подпольные аборты, а начнут рожать нежеланных детей и воспитывать их со всей ответственностью.

Примечательно, что участники слушаний по демографии в Общественной палате часто ссылались на Южную Корею, где аборты по желанию были запрещены. Но в 2019-м году этот запрет был признан неконституционным, а с 1 января этого года аборт по желанию в республике не считается правонарушением.