В Домодедово взорвалась граната

В Москве у пассажира аэропорта Домодедово взорвалась граната.

Она была страйкбольной, сообщили РБК в аэрогавани. В результате взрыва гранаты никто не пострадал, ситуация на работу аэропорта не повлияла. Принесший гранату пассажир задержан.

Напомним, сегодня утром в столичном аэропорту Внуково сломалась система обработки багажа. Из-за этого на регистрации скопились толпы пассажиров.

"В Международном аэропорту Внуково на данный момент есть технические неполадки в системе обработки багажа. Тем не менее багаж принимается/выдается через негабарит. Предпринимаются все меры для устранения неисправности", - сообщила пресс-служба аэропорта.