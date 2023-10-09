09 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Домодедово взорвалась граната

В Москве у пассажира аэропорта Домодедово взорвалась граната.
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Она была страйкбольной, сообщили РБК в аэрогавани. В результате взрыва гранаты никто не пострадал, ситуация на работу аэропорта не повлияла. Принесший гранату пассажир задержан.

Напомним, сегодня утром в столичном аэропорту Внуково сломалась система обработки багажа. Из-за этого на регистрации скопились толпы пассажиров.

"В Международном аэропорту Внуково на данный момент есть технические неполадки в системе обработки багажа. Тем не менее багаж принимается/выдается через негабарит. Предпринимаются все меры для устранения неисправности", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Теги: Домодедово, аэропорт, граната, страйкбол


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