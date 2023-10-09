В Екатеринбурге ТСЖ засудило женщину, не пускавшую сантехников в квартиру

В Екатеринбурге ТСЖ выиграло суд у жительницы, которая категорически не хотела пускать в свою квартиру сантехников.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, соседи женщины, которые живут снизу, несколько месяцев страдают от протечки воды в ее ванной. При этом собственница квартиры по неизвестной причине не разрешает починить трубы. Тогда ТСЖ обратилось в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском обязать ее предоставить доступ к стоякам в квартире для ремонта и не чинить препятствий в обслуживании общего имущества дома.

Однако женщина иск не признала и заявила суду, что люди, которые хотят "проникнуть в ее квартиру" – это "воры", а система водоснабжения у нее якобы исправна. Несмотря на это, суд поддержал требования ТСЖ.

Владелица жилья подала апелляцию, где указала, что не были изучены ее доводы о "сговоре руководства ТСЖ с преступниками", а значит, что и суд первой инстанции "тоже в сговоре". В итоге Свердловский областной суд оставил решение Кировского райсуда без изменений. Теперь собственнице придется в течение 10 дней все же впустить сантехников в квартиру.