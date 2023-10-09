Кремль назвал ситуацию вокруг Израиля "очень большой опасностью для региона"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обострение палестино-израильского конфликта "очень большой опасностью для региона".

"Мы крайне обеспокоены", - сказал Песков.

По его словам, "нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло".

"Продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Также Песков сообщил, что в графике Владимира Путина нет контактов с главами Израиля и Палестины, но при необходимости они могут быть оперативно согласованы.

Напомним, 7 октября утром Израиль был обстрелян несколькими тысячами ракет. ХАМАС объявил, что начинает операцию "Буря Аль-Акса", ответная операция Израиля получила название "Железные мечи".

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал нанести тяжелый и болезненный удар по врагу. Его слова подтверждает и армия обороны Израиля, которая заявила, что готова к войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. 8 октября военно-политический кабинет одобрил введение "пункта 40" Основного закона, означающего официальное объявление войны.

По последним данным, армия Израиля сообщила о переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС, военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда проникли группы боевиков ХАМАС.