В СКР прокомментировали инцидент с избитым в Нижневартовске грудничком

В Нижневартовске следователи устанавливают обстоятельства получения тяжелых травм двухмесячным ребенком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее местные СМИ сообщили, что младенца избила мать и он находится в коме.

По информации СКР, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего".

С травмой головы, в тяжелом состоянии, ребенок был госпитализирован 2 октября. Сообщается, что семья, в которой воспитывался младенец, была полной, на учете не состояла. До госпитализации ребенок находился под присмотром 22-летней матери. Обстоятельства получения травм сейчас устанавливают следователи. Назначен комплекс необходимых экспертиз.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.