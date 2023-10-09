Жители Нижневартовска самостоятельно латают дыры в асфальте

Жители Нижневартовска выражают недовольство работами по благоустройству в городе. Люди жалуются на то, что им приходится самостоятельно заделывать ямы на дорогах, вымощенные плиткой тротуары зарастают травой, а властей города интересуют только скверы и набережная.

Издание "Точка" собрало подборку жалоб горожан, опубликованных этим летом в различных соцсетях.

Так, житель дома по ул. Школьная пожаловался на то, что после прокладки газовой трубы рабочие оставили после себя яму и арматуру, мешающую жильцам выйти из дома. Засыпать яму жильцам пришлось за свой счет.

Это не единичный случай, когда горожанам пришлось латать дыры за свой счет: в ход идут различные материалы: камни, щебень и даже кирпичи.

Также люди жалуются на заросшую травой дорожку, вымощенную плитой. Кое-где и вовсе плитка треснула напополам.

А на отремонтированной набережной сломались аттракционы, установленные буквально год назад.

Отметим, что мэр Нижневартовска в своих соцсетях заявлял, что общественные пространства - лицо города, однако, вероятно, дворы к этим пространствам не относятся.

"К сожалению Дмитрий Кощенко и его команда так и не усвоили, что комфорт начинается во дворе, поэтому жилые микрорайоны Нижневартовска в большинстве своем похожи на полосу препятствий", - говорится в публикации издания.