26 проектов из УрФО стали победителями специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив

На реализацию проектов организации-победители получат в общей сложности 47 миллионов рублей. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что участие в подобных конкурсах помогает регионам воплощать в жизнь очень разные, яркие и интересные проекты.

"Участие в грантовых конкурсах – это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это ещё и стимул для детальной проработки проекта, – обратил внимание полпред. – Поздравляю победителей специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и желаю воплотить свои идеи так, как они задуманы!"

В число победителей вошли проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, партнёрских связей с новыми регионами и другими городами России, гармонизацию отношений между людьми разных поколений, национальностей и конфессий, проекты о воинах, ополченках и людях труда, а также проекты в поддержку участников специальной военной операции.

От Челябинской области победителями стали 8 проектов (общая сумма грантов – 28,2 млн рублей), от Свердловской области - 7 проектов (общая сумма гранта - 7,1 млн рублей); от Тюменской области - 6 проектов (общая сумма грантов - 4,7 млн рублей), от Курганской области - 3 проекта (общая сумма гранта - 3,3 млн рублей). По одному победителю от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (сумма гранта – около 500 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкого автономного округа (сумма гранта – почти 3 млн рублей). Общая сумма грантовой поддержки для регионов Уральского федерального округа составит практически 47 млн рублей.

В 2022 году Фондом президентских грантов Президентского фонда культурных инициатив организовано 4 специальных конкурса. Их победителями стали 17 проектов из регионов УрФО на общую сумму свыше 14 миллионов рублей.

31 августа Президентский фонд культурных инициатив завершил приём заявок на первый основной конкурс 2024 года. Итоги конкурса будут подведены в конце декабря.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента России Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года во время послания Федеральному собранию.