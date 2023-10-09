ФСБ возбудила в отношении бывшего адвоката Новикова* дело о госизмене

ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова*.

По данным спецслужбы, Новиков после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Там он прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, а также занимается пропагандистской работой, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

25 ноября прошлого года Минюст РФ включил Новикова в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Основание - финансирование Украиной политической деятельности. В декабре МВД России объявило адвоката в розыск.

Новиков защищал интересы украинской летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, а также экс-президента Украины Петра Порошенко. Он также известен по выступлениям в телеигре "Что? Где? Когда?". С 2021 года Новиков живет в Киеве.

*Признан в России физлицом-иноагентом