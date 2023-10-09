В Москве вновь задержан отец ребенка из Екатеринбурга, больного СМА

В Москве вновь задержали жителя Екатеринбурга Дмитрия Бахтина, который борется за спасение сына Миши, больного СМА.

Как пишет издание "Вечерние ведомости", сегодня мужчина вышел на пикет на Красную площадь. В руках он держал плакат с обращением к президенту России с просьбой спасти ребенка. Однако Дмитрия сразу задержали сотрудники полиции.

Как заявила адвокат семьи Юлия Липинская, решение суда о предоставлении Мише лекарственного препарата "Спинраза" до сих пор не исполнено. Поэтому отец мальчика и вышел на пикет.

Напомним, в августе Бахтина уже задерживали в Москве – тогда уралец устроил пикет возле Кремля. Позже его отпустили без составления протокола.