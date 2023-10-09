09 Октября 2023
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Фото: kremlin.ru

Главный раввин России попал в больницу после танцев

Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован с сотрясением мозга после танцев во время празднования Симхат Тора в синагоге в Марьиной Роще. Празднование (в этот день завершается годичный цикл чтения Торы и сразу же начинается новый) проходило вечером 7 октября, в день, когда ХАМАС атаковал Израиль.

Председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин привел детали случившегося. Перед "акафот" стали приходить новости из Израиля. Берл Лазар был не просто взволнован – он предложил собравшимся исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда, вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность, пишет Baza.

"И раввин начал танцевать. И танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал. Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих", - сказал Горин.

Берл Лазар(2023)|Фото: kremlin.ru

Теги: Барл Лазар, танец, Тора, сотрясение мозга


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