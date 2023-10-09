Посол: РФ готова предпринять "радикальные меры" по вывозу россиян из Израиля

Россия готова предпринять "радикальные меры" по вывозу россиян из Израиля в случае ухудшения обстановки, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Данных о том, сколько граждан России уехали из Израиля самостоятельно, пока нет, добавил дипломат.

Также нет подтвержденных данных о гибели, раненых или пропавших без вести гражданах России, сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее посольство Израиля в России заявило, что среди заложников, которых захватили боевики палестинской группировки ХАМАС могут быть россияне. В частности, проверяется информация о похищении с фестиваля электронной музыки Nature Partyнескольких россиянок.

Как стало известно, в Израиле находится порядка 100 российских туристов, в том числе певица Глюкоза.