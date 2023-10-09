"Дайте подышать!" Жители Сысертского района записали видео против мусорного полигона

Жители Сысертского района (Свердловская область) записали видеообращение против строительства мусорного полигона вблизи поселка Щелкун. Школьники и пенсионеры, заводчане и педагоги - люди целыми семьями выступают против завода и требуют дать им возможность и дальше дышать свежим воздухом, пить чистую воду и наслаждаться благами природы.

В вопрос даже вмешался независимый журналист, блогер и автор канала "Главред Борисекно" Дмитрий Борисенко. По его словам, к нему напрямую обратились местные жители, с просьбой донести до властей их требования. Он предположил, что министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов является лоббистом "весьма сомнительных с экологической точки зрения проектов особо одаренных коммерсантов". Ранее Смирнов лично пытался донести до уральцев все плюсы строительства эко-кластера, отметив абсолютную безопасность завода для окружающей среды и людей. Однако у президента фонда "Зеленый Урал" Никиты Соловьева на этот счет свое мнение, подкрепленное не самым приятным опытом с "мусорными" историями Свердловской области.

Сложно поверить в безопасность уральцев после полигона, когда их жизни начинают угрожать еще до начала строительства. Как сообщили участники инициативной группы, им накануне стали поступать звонки с неизвестного номера. Незнакомец, изображая кавказский акцент, обещает убить активистов и их семьи, если те не откажутся от своих слов против мусорного полигона. Общественники уже обратились в полицию.

"Ваш звонящий четко обозначил мотив и требование. Это не ревность или бытовые разборки, это четко озвучено - выступления против полигона! Мы вам говорим - давайте цивилизованно искать пути решения!!! Мы знаем, что вы будете делать дальше и принимаем меры. Вы нас боитесь, раз не выходите на контакт? Ждем адекватных решений. Не позорьтесь! Мы не выступаем против Экокластера, мы говорим ЗА сельхозземли и чистоту Сысертского района - туристического и чистого! Мы любим нашу малую Родину!" - пишут активисты.

Напомним, речь идет о мусороперерабатывающем заводе "Екатеринбург-Юг", который хотят расположить рядом с поселком Щелкун. Ранее власти уже представили местным жителям проект, согласно которому, по их словам, свердловчане даже не заметили бы эко-кластер, если бы его решили построить втихую. Однако, похоже, именно такой план и преследуется: сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Обязательную согласительную процедуру с народом муниципальные власти хотели заменить на общественные обсуждения, которые имеют совсем другой юридический статус.