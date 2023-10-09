09 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Камчатка предлагает реализовывать конфискованную рыбу

Законодательное Собрание Камчатского края внесло в Госдуму законопроект о проведении на территории региона эксперимента по реализации (использованию) безвозмездно изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов и рыбной продукции.

Законопроект касается водных биоресурсов, относящихся к лососевым видам рыб, а также рыбной продукции из них, за исключением икры, рыбы и филе. Сейчас безвозмездно изъятые или конфискованные водные биоресурсы, относящиеся к осетровым, лососевым видам рыб, крабам, подлежат возвращению в среду обитания, если позволяет их физическое состояние. Или же они должны быть незамедлительно уничтожены. При этом другие безвозмездно изъятые или конфискованные водные биоресурсы и рыбная продукция из них могут быть реализованы.

Недопустимость сегодня реализации безвозмездно изъятых или конфискованных водных биоресурсов, а также рыбной продукции из них обусловлена прежде всего отсутствием документов, подтверждающих ее качество, а также необходимостью исключения фактов дальнейшего ее незаконного оборота.

Камчатские законодатели предлагают рассмотреть случаи возможности безвозмездной реализации некоторых видов водных биоресурсов, в том числе рыбной продукции на выполнение важных социальных задач в регионах, в частности для обеспечения кормом непродуктивных животных в приютах и питомниках ездового собаководства.

Теги: рыба, конфискат


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