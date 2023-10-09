09 Октября 2023
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Политика Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

Предстоятель УПЦ уподобил военный конфликт княжеским междоусобицам

Предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий уподобил нынешний военный конфликт княжеским междоусобицам прошлых веков. Об этом он намекнул в своей проповеди, произнесенной после литургии в киевском храме преподобного Сергия Радонежского по случаю дня памяти святого.

Он напомнил, что в то время, когда жил преподобный Сергий, русские князья часто враждовали и воевали друг с другом. А тот ходил к ним и уговаривал, чтобы они примирились друг с другом и не воевали.

В то же время митрополит Онуфрий придерживается позиции, что воюют против Украины, на которую будто бы "напали".

Ранее преследуемый украинским режимом митрополит митрополит Черкасский и Каневский Феодосий публично выступил за духовное единство Святой Руси, также уподобив нынешний конфликт междоусобицам прошлых веков, когда князья враждовали между собой. Однако он занял более твердую позицию, отметив, что, воевав между собой, князья никогда не восставали против Церкви. "Князь" же Зеленский, дал понять иерарх, воюет именно против Церкви и православия, являясь отступником и предателем.

Теги: онуфрий, церковь, украина


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