10 октября днем закроют движение по Крымскому мосту

10 октября, во вторник, движение по Крымскому мосту будет приостановлено.

"На автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 10:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении Минтранса России. В ведомстве не уточнили, какие именно работы планируется провести.

17 июля 2023 года на Крымском мосту произошел уже второй с начала СВО взрыв, в результате которого было повреждено дорожное полотно.