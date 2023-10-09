США планируют перебросить на Ближний Восток до 25 истребителей

США планируют перебросить на Ближний Восток до 25 истребителей F-35 и F-15, передает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что этот шаг состоится в рамках плана по усилению позиций американских сил в регионе.

"Целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы границ Израиля", - заявил чиновник.

Ранее Пентагон сообщил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосец ВМФ США Gerald R. Ford с ударной группой.

Напомним, 7 октября утром Израиль был обстрелян несколькими тысячами ракет. ХАМАС объявил, что начинает операцию "Буря Аль-Акса", ответная операция Израиля получила название "Железные мечи".

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал нанести тяжелый и болезненный удар по врагу. Его слова подтверждает и армия обороны Израиля, которая заявила, что готова к войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. 8 октября военно-политический кабинет одобрил введение "пункта 40" Основного закона, означающего официальное объявление войны.