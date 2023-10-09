Улицу Ключевскую в Екатеринбурге перекроют до конца года

В Екатеринбурге перекроют движение транспорта по улице Ключевской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, строители АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" закроют движение на участке от улицы Танкистов до улицы Лоцмановых. Ограничения продлятся с 30 октября по 17 декабря 2023 года.

Как уточнили в мэрии, это связано со строительно-монтажными работами по модернизации тепловой камеры. На закрытом участке будут установлены дорожные знаки и указатели. Движение автомобилей будет организовано по улицам Анри Барбюса и Торфорезов.

В администрации добавили, что ремонтные работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге автомобилисты в ближайшие дни не смогут проехать по улице Окружной.