09 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Улицу Ключевскую в Екатеринбурге перекроют до конца года

В Екатеринбурге перекроют движение транспорта по улице Ключевской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, строители АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" закроют движение на участке от улицы Танкистов до улицы Лоцмановых. Ограничения продлятся с 30 октября по 17 декабря 2023 года.

Как уточнили в мэрии, это связано со строительно-монтажными работами по модернизации тепловой камеры. На закрытом участке будут установлены дорожные знаки и указатели. Движение автомобилей будет организовано по улицам Анри Барбюса и Торфорезов.

В администрации добавили, что ремонтные работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге автомобилисты в ближайшие дни не смогут проехать по улице Окружной.

Теги: улица, перекрытие, Ключевская, Екатеринбург


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