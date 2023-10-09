09 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти Казахстана собрались вывезти граждан страны из Израиля

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило об организации вывозного рейса из Израиля.

"Нами на уровне правительства прорабатывается вопрос организации специального репатриационного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни", - приводит РИА Новости слова официального представителя министерства внутренних дел Казахстана Айбека Смадиярова.

Напомним, ранее стало известно, что обострение палестино-израильского конфликта может заставить центральные банки стран бороться с подскочившей инфляцией, а они все еще не преодолели последствия начала российской СВО на Украине. Широкомасштабный ближневосточный конфликт делает глобальную экономическую нестабильность еще более вероятной. последствия будут зависеть от того, как долго продлится конфликт, насколько разрушительным он станет и будут ли в него втянуты другие государства региона. Аналитики говорят, что пока рынки следят за происходящим и не реагируют резко, хотя на нефтяных и фондовых площадках волатильность может усилиться уже сегодня.

Теги: Айбек Смадияров, МВД, Казахстан, Израиль


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