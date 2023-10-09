В аэропорту Внуково сломалась система обработки багажа

В столичном аэропорту Внуково в понедельник утром сломалась система обработки багажа. Из-за этого на регистрации скопились толпы пассажиров.

"В Международном аэропорту Внуково на данный момент есть технические неполадки в системе обработки багажа. Тем не менее багаж принимается\выдается через негабарит. Предпринимаются все меры для устранения неисправности", - цитирует РБК сообщение пресс-службы аэропорта.

В конце октября масштабный сбой произошел в системе бронирования Leonardo, которую используют авиакомпании группы "Аэрофлот": сам "Аэрофлот", "Победа" и "Россия". Из-за этого возникли проблемы с регистрацией пассажиров на рейсы. Leonardo – отечественная система бронирования, была разработана Ростехом.