Уральский политик Баков сообщил о снаряде, попавшем в его дом в Тель-Авиве

Свердловский политик и предприниматель, основатель "Монархической партии" Антон Баков сообщил о снаряде, попавшем в его дом а Тель-Авиве (Израиль). Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Ничего себе прилетело в наш дом в Тель-Авиве! К счастью, мы на другом этаже, стекла отличные, а ракеты у "Хамаса" г****", - написал Баков в Facebook*.

Напомним, утром в минувшую субботу по южным и центральным районам Израиля нанесен ракетный удар, десятки боевиков перешли на территорию Израиля из сектора Газа. В Тель-Авиве имеются разрушения. Сирены, сигнализирующие об опасности ракетного удара, были включены в Тель-Авиве, Центральном, Южном регионах Израиля и Негеве. Сообщается о беспрецедентной атаке сотнями или даже тысячами ракет.

Израиль официально перешел на военное положение. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта достигло 600 человек, более 2тыс. человек получили ранения. Израильские военные начали эвакуацию мирных жителей, проживающих вблизи границы с сектором Газа.

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