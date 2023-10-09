Депутаты тюменской гордумы единогласно выбрали мэра

Депутаты Тюменской городской думы на первом заседании избрали главу города. Им ожидаемо стал действующий мэр Руслан Кухарук, передает корреспондент Накануне.RU.

Его кандидатуру поддержали все 36 депутатов. Помимо Кухарука, на должность главы Тюмени претендовал заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Также на заседании парламентарии выбрали председателя думы. Спикером стала экс-глава Тюменского района, действующий депутат думы Тюмени Светлана Иванова, выдвинутая на эту должность "Единой Россией". Ее поддержали 28 из 36 присутствующих депутатов.

Соперником Ивановой стал депутат от ЛДПР Алексей Чирков. За него проголосовали семь человек. Один бюллетень для голосования счетная комиссия думы признала недействительным.