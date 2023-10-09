Четыре пенсионерки отравились парами хлора в пансионате в Ижевске

В Ижевске возбуждено уголовное дело в связи с гибелью постояльцев пансионата для пожилых людей.

Как сообщили в СУСК по Удмуртии, 82-летняя постоялица пансионата растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения.

Парами хлора отравились четыре женщины. Трое из них скончались, одной оказывается медицинская помощь.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В прошлом году в Перми была оштрафована владелица частного пансионата для престарелых. По данным следствия, пожилые горожане получали платные услуги по социальному обслуживанию, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Кроме того, в центре шла медицинская деятельность с грубым нарушением лицензионных требований.