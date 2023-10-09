Уральский священнослужитель погиб в зоне СВО, когда вывозил раненых с поля боя

Священнослужитель из Свердловской области погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова.

Как рассказала она на своей странице в соцсети, погиб инок Терентий (в миру Валерий Дмитриев). По данным активистки, это произошло, когда уралец вывозил раненых с поля боя.

"Прямое попадание в машину. Служил он в первом добровольческом с декабря 2022 года", - уточнила Иванова.

По ее данным, похоронят Терентия в монастыре в Алапаевске.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области начнут готовить операторов военных беспилотников.