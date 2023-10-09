"Сима-ленд" может решить все-таки не отбирать подаренный Екатеринбургу медиа-экран

Компания "Сима-ленд" подумывает о том, чтобы все-таки оставить медиаэкран на главной улице Екатеринбурга, хотя в минувшие выходные у владельцев в этом появились сомнения. Сейчас в Telegram-канале организации проводится голосование.

Конструкцию, покрывающую улицу Вайнера, "Сима-ленд" подарил городу на его 300-летие. Изначально сообщалось, что медиаэкран - это только временное украшение, которое демонтируют вскоре после окончания празднований. Потом звучала информация, что экран останется навсегда и будет использоваться во время городских мероприятий. Затем, после истории со скульптурой льва, которую горожане не оценили, компания решила демонтировать и экран - сообщалось, что его передадут другому городу. Однако вдруг компания решила провести голосование за возможность оставить свой подарок в руках именинника.

"Да, мы решили убрать медиаэкран, подаренный от всей души на день рождения Екатеринбурга. Лишь бы он не ссорил горожан. Но оказалось, что огромное количество людей хочет, чтобы он остался. Ведь благодаря медиаэкрану улица Вайнера преобразилась: стала одной из самых красивых улиц страны и точкой притяжения для екатеринбуржцев и гостей города", - говорится в сообщении компании.

На данный момент 79% горожан уже выступили за то, чтобы оставить конструкцию. В комментариях под голосованием екатеринбуржцы отмечают преображение Вайнера в лучшую сторону, однако подчеркивают, что дизайнерам и архитекторам "Сима-ленда" не мешало бы пересмотреть дизайн своего подарка. В частности - заменить опорные столбы на более минималистичные, убрать "цыганское золото" компании и звуковое сопровождение на и без того шумной улице, а также обдумать возможность прикрепить экран на сами здания.

Часть комментаторов отметила, что голосование нужно проводить не в социальных сетях компании, а на сайте администрации города, который посещает гораздо больше человек. Только тогда голосование можно было бы считать честным. В противном случае, отмечают екатеринбуржцы, компания просто заставит своих сотрудников отдать голос за более выгодный вариант.

Напомним, что идея убрать экран появилась после гневной реакции многих горожан на пятиметровую скульптуру Льва с золотыми гривой и яйцами. Льва убрали так же неожиданно, как и установили - под покровом ночи всего через несколько дней после появления. В компании рассказали, что горожане "не оценили юмора" Андрея Симановского. Однако не до шуток горожанам стало после того, как с Вайнера внезапно стали пропадать недавно установленные лавочки и урны. Пошли мысли о мести основателя "Сима-ленда", но горожан успокоили в мэрии, сообщив, что скамейки заменят в рамках туркода и данное событие никак не связано с компанией.