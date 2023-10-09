09 Октября 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;База&quot;/ t.me/bazabazon

СМИ: Найдены тела 260 убитых на музыкальном фестивале на юге Израиля

В кибуце Реим на юге Израиля спасательные службы и волонтеры обнаружили около 260 тел. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Все погибшие находились на музыкальном фестивале Nature Party в момент нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Отмечается, что данные о погибших могут еще вырасти.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Израиле проверяет информацию, в частности, о похищении с фестиваля нескольких россиянок. По этой информации, около десяти девушек были похищены с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа. Среди них есть две с русскими именами и фамилиями.

По последним официальным данным, в Израиле в результате обострения конфликта число погибших превысило 700 человек. Число пострадавших израильтян составляет 2382 человека. Пленены более 100 израильтян. Среди них высокопоставленные офицеры, заявляли в ХАМАС.

В Палестине погибли 436 человек, среди них 91 ребенок. Ранены 2271 человек.

Теги: израиль, фестиваль, хамас, убитые


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