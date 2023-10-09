Власти: Строительство кампуса в Тюмени не повредит животным и краснокнижным растениям

В Тюменской области прокомментировали претензии активистов к строительству межвузовского кампуса на улице Мельникайте, недалеко от озера Круглого и недалеко от лесопарка имени Гагарина. В информационном центре Правительства Тюменской области в ответ на запрос Накануне.RU сообщили, что получали обращения от общественников.

Ответы будут направлены заявителям в установленные законом сроки.

В то же время власти региона поспешили развеять опасения людей о том, что возведение кампуса нанесет удар по экологии. Экологическая экспертиза, которую требуют провести тюменцы, будет проводиться на этапе проектирования кампуса. Планирование размещения объектов, в том числе образовательной инфраструктуры, осуществляется на основе комплексной оценки экономико-географического, социального, производственного, историко-культурного и природно-ресурсного потенциала территории.

Участок под будущий кампус определен в перспективном, интенсивно развивающемся районе у оз. Круглое, ближе к створу улицы Мельникайте и реки Тура, за пределами границ зон действующих природоохранных территорий, зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями и нормами законодательства.

"Несмотря на то, что выбранный участок располагается недалеко от Лесопарка имени Ю.А. Гагарина, влияния на среду обитания животных и условия произрастания краснокнижных растений он не окажет, т. к. вырубка деревьев и строительство объектов в особо охраняемой природной территории не предполагается. Лесопарк останется зеленой зоной - легкими города. При этом у оз. Круглое, а также вдоль берега реки Тура будут предусмотрены территории для благоустройства, озеленения и отдыха горожан", - говорится в ответе на запрос.

Также власти пояснили момент с транспортной доступностью, на который указывают общественники. В настоящий момент в Тюмени активно строятся дороги с учетом ввода новых жилых микрорайонов, а также запросами на модернизацию текущей дорожной инфраструктуры. В качестве примера привели строительство трехуровневой развязки на пересечении ул. Мельникайте и ул. Дружбы, которая позволит эффективно распределить транспортные потоки по ул. Мельникайте и создать транспортный коридор высокой пропускной способности от объездной дороги до улицы Щербакова.

С учетом ввода новых микрорайонов вдоль ул. Мельникайте, а также перспективы строительства автомобильных дорог, соединяющих улицы Алебашевская и Мельникайте в створах улиц Т. Кармацкого и Н. Кузнецова, администрацией города Тюмени прорабатываются вопросы оптимизации действующих и формирования новых маршрутов для транспортного обслуживания населения этих районов.

"Таким образом, выбранный участок для размещения кампуса позволит не только удовлетворить потребность образовательных организаций высшего образования в создании дополнительных мест для проживания студентов и преподавателей, занятий фундаментальной наукой и исследованиями, разработки проектов и технологических решений, но и значительно улучшить качество городской среды", - заявили в информационном центре.

Напомним, в августе было заключено концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса. В 2024 году будут вестись проектные работы, в 2025 - строительство, которое должны завершить к 2028 году.

Проект кампуса предусматривает строительство 10 объектов общей площадью свыше 167 000 кв. метров, в том числе учебно-лабораторного комплекса, технопарка, центра поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центра, спортивного комплекса, четырех общежитий на 4 980 мест, гостиницы на 120 мест.