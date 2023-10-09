Ситуацию с обеспечения муниципалитетов топливом обсудили на заседании КЧС Иркутской области с участием депутатов Заксобрания

Готовность муниципальных образований Иркутской области к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов стала главным вопросом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло под председательством губернатора региона Игоря Кобзева. В заседании приняли участие председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников и председатель комиссии по контрольной деятельности парламента Тимур Сагдеев.

В ряде муниципалитетов области не создан резерв топлива на предстоящий отопительный период. Так, Свирску из-за резкого повышения цены не хватает более 4000 тонн угля. Часть средств на его приобретение выделена в рамках предоставления бюджетного кредита, недостающее топливо готовы представить городу из аварийно-технического запаса. Также проблемы с обеспеченностью топливом есть в Мамско-Чуйском районе, Нижнеудинске и Бодайбо.

Спикер регионального парламента Александр Ведерников отметил, что необходим системный механизм поддержки муниципалитетов при подготовке и прохождении зимнего периода, который решал бы проблему разницы, установленной тарифами цены топлива с ее фактической стоимостью, цитирует спикера пресс-служба регионального парламент Иркутской области.

«У ресурсоснабжающих организаций нет оборотных средств, чтобы закупать топливо заранее по более низким ценам. Фактически потраченные деньги возвращаются из бюджета через год-полтора. Поэтому мы должны разработать механизмы поддержки наших муниципалитетов, чтобы удорожание топлива, которое не предусмотрено тарифом, не влияло на обеспеченность территорий этими ресурсами», - сказал Александр Ведерников.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поручил создать рабочую группу для рассмотрения предложений по поддержке территорий, совершенствованию тарифной политики при подготовке к отопительному сезону. Глава региона добавил, что правительством принимаются оперативные меры для обеспечения муниципалитетов топливом.