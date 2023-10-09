В Киргизии начались учения ОДКБ

В Киргизии на полигоне "Эдельвейс" состоялась торжественная церемония открытия активной фазы совместных учений с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2023".

Во время учений в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне – проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи, сообщает Минобороны Киргизии.

Напомним, в начале сентября в Минобороны Белоруссии привели детали учений ОДКБ. Во время специального учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2023" отрабатываются вопросы минимизации биологических угроз, проведения неспецифической биологической разведки района при помощи расчета РХМ-6, отбора проб, эвакуации заболевших и полной специальной обработки личного состава, военной техники, оружия и снаряжения.