09 Октября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

При поддержке Фонда святой Екатерины в Екатеринбурге в год 100-летия СМП пройдет медицинская конференция

Сто лет назад в Екатеринбурге открылся первый пункт скорой медицинской помощи, в котором работали тогда три человека. Информация об этом событии хранится в государственном архиве Свердловской области и датируется 20 марта 1923 года. За это время служба СМП шагнула далеко вперед.

Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины Екатеринбургу(2022)|Фото: Накануне.RU

И в год столетия в столице Урала состоится знаковое событие -  соберутся ведущие врачи России и стран СНГ на медицинской конференции.

Специалистов ждут два плотных дня деловой программы, где поднимут актуальные вопросы организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. Конференция пройдет при поддержке Фонда святой Екатерины и объединит международный опыт и лучшие практики, чтобы рассмотреть возможность их применения в Екатеринбурге. 

«Предстоящая конференция — это важный этап в развитии скорой медицинской помощи в нашем городе, это возможность поделиться своими наработками, перенять опыт коллег. Я бы сказал, что нам есть чем гордиться, мы знаем к чему стремиться. С одной стороны, этот юбилей говорит о серьезном пройденном пути, с другой стороны, медицина постоянно развивается, и мы не стоим на месте», — говорит главный врач станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарев. 

Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины городу(2021)|Фото: Накануне.RU

Зачастую именно сотрудник скорой медицинской помощи первым оказывается рядом с пациентом в критическом состоянии, поэтому правильная диагностика и экстренная помощь имеют большое значение при сохранении жизни человека. Для этого необходимо разбираться в огромном количестве направлений: педиатрия, сердечно-сосудистые и легочные патологии, шоковые состояния, травмы и так далее, поэтому программа конференции будет разбита на несколько блоков. 

Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины Екатеринбургу(2022)|Фото: Накануне.RU

«Уже три года Фонд святой Екатерины и станция скорой медицинской помощи идут рука об руку. К столетию службы была проделана колоссальная работа: мы серьезно обновили автопарк, решили вопрос с кислородом, запустили ординатуру, из которой уже выпустили первых врачей. И конференция стала логичным продолжением этого сотрудничества», — говорит директор Фонда Александр Андреев. 

Отметим, что Фонд святой Екатерины постоянно поддерживает врачей и больницы Свердловской области.

Теги: фонд святой екатерины, скорая медицинская помощь, александр андреев, конференция


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