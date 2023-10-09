Палестино-израильский конфликт может привести к росту инфляции по всему миру

Новое обострение палестино-израильского конфликта может заставить центральные банки стран бороться с подскочившей инфляцией, а они все еще не преодолели последствия начала российской СВО на Украине.

Широкомасштабный ближневосточный конфликт делает глобальную экономическую нестабильность еще более вероятной. последствия будут зависеть от того, как долго продлится конфликт, насколько разрушительным он станет и будут ли в него втянуты другие государства региона, пишет Reuters.

Аналитики говорят, что пока рынки следят за происходящим и не реагируют резко, хотя на нефтяных и фондовых площадках волатильность может усилиться уже сегодня.

Поскольку конфликт сейчас бушует в крупном нефтедобывающем регионе, за реакцией трейдеров и крупных игроков, таких как Иран и Саудовская Аравия, будут внимательно следить, чтобы увидеть, не произойдет ли новый скачок цен, а торги на рынках облигаций и акций в ближайшие дни покажут, как рынки ожидают вероятных последствий.

При этом в выигрыше могут оказаться США. На фоне глобальной нестабильности инвесторы могут начать искать "тихую гавань" в казначейских облигациях США" – такое уже не раз происходило во времена кризисов в других частях света. Это может помочь Америке немного поправить свои дела.