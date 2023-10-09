Раздели и сняли на видео. На Среднем Урале двое подростков обвиняются в надругательстве над 9-летним мальчиком

В Краснотурьинске задержали двоих подростков по обвинению в надругательствах над 9-летним мальчиком. О страшном инциденте сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в полицию обратился отец пострадавшего. По его словам, в период с 1 по 31 мая двое подростков, применяя насилие, раздели его сына догола и сняли происходящее на камеру.

Подростков задержали, и те уже дали признательные показания. Теперь в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ст. "Насильственные действия сексуального характера". Один из парней состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за побои, а сам пострадавший - за кражу.

В СКР по Свердловской области инцидент пока не комментируют.