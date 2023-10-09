В Прикамье депутат слетал в отпуск за счет служебных средств

В отношении депутата Лысьвенской думы Алексея Бояршинова возбуждено уголовное дело, сообщает telegram-канал Ural Mash. Его подозревают в присвоении и растрате служебных средств.

По данным канала, парламентарий съездил в отпуск с семьей на деньги, выделенные на страховку своих сотрудников. Путевки покупал по страховке в счет оказания медицинских услуг. Махинации заметили в ОБЭП.

Алексей Бояршинов является депутатом думы Лысьвенского городского округа, а также директором "Комбината благоустройства".