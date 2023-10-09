На "разговорах о важном" младшеклассникам показали, как стучать на родителей

Сегодня на "разговорах о важном" младшекласникам показали ювенальный ролик, призывающий звонить в "пункт приема детских страхов". На это обратила внимание Родительская палата (РП).

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"Разговоры" посвящены "всемирному дню психического здоровья". В частности, данный ролик длится всего полминуты. Детей в нем призывают жаловаться на ссорящихся родителей. В ролике показано, как родители за дверью ссорятся, а девочка сразу бежит к телефону и стучит на них. На другом конце провода женщина предлагает "поговорить", и в результате страх ребенка в виде урода-зубастика запечатывается в банку и ставится на полку. То есть девочка после разговора избавилась от своего страха. Таков посыл клипа. Еще один ювенальный ролик показывался на канале "Карусель".

Однако РП отмечает, что все происходит совсем не так. Звонком дело не ограничивается, по семье сразу начинается "работа". Хотя "телефон доверия" известен, в тайне держится очень многое: расположение колл-центра, критерии работы "специалистов" центра, схемы взаимодействия с ювенальными службами, методы работы с детьми, способы вытягивания из них персональных данных (после звонка приходит опека), критерии определения "неблагополучия" семьи.

Организация напоминает, что "телефоны доверия" в России продвигал Фонд защиты детей от жестокого обращения, финансируемый USAID, который был запрещен в нашей стране. Но российские фонды продолжают начатое американцами.

"В итоге получается, что, несмотря на СВО и декларируемое противостояние с коллективным Западом, по всем школам страны на разговорах о важном детям покажут мультфильм, снятый по методичкам USAID, учащий детей стучать на родителей в опеку", - пишет РП.