На "разговорах о важном" младшеклассникам показали, как стучать на родителей

09 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Образование В России
Фото:lady.webnice.ru

На "разговорах о важном" младшеклассникам показали, как стучать на родителей

Сегодня на "разговорах о важном" младшекласникам показали ювенальный ролик, призывающий звонить в "пункт приема детских страхов". На это обратила внимание Родительская палата (РП).
Читайте также:

"Разговоры" посвящены "всемирному дню психического здоровья". В частности, данный ролик длится всего полминуты. Детей в нем призывают жаловаться на ссорящихся родителей. В ролике показано, как родители за дверью ссорятся, а девочка сразу бежит к телефону и стучит на них. На другом конце провода женщина предлагает "поговорить", и в результате страх ребенка в виде урода-зубастика запечатывается в банку и ставится на полку. То есть девочка после разговора избавилась от своего страха. Таков посыл клипа. Еще один ювенальный ролик показывался на канале "Карусель".

Однако РП отмечает, что все происходит совсем не так. Звонком дело не ограничивается, по семье сразу начинается "работа". Хотя "телефон доверия" известен, в тайне держится очень многое: расположение колл-центра, критерии работы "специалистов" центра, схемы взаимодействия с ювенальными службами, методы работы с детьми, способы вытягивания из них персональных данных (после звонка приходит опека), критерии определения "неблагополучия" семьи.

Организация напоминает, что "телефоны доверия" в России продвигал Фонд защиты детей от жестокого обращения, финансируемый USAID, который был запрещен в нашей стране. Но российские фонды продолжают начатое американцами.

"В итоге получается, что, несмотря на СВО и декларируемое противостояние с коллективным Западом, по всем школам страны на разговорах о важном детям покажут мультфильм, снятый по методичкам USAID, учащий детей стучать на родителей в опеку", - пишет РП.

Теги: разговоры о важном, ювенальная юстиция, дети, родители


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети