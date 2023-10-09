Рубль в начале осени оказался самой недооцененной валютой среди стран G20

Рубль в начале осени стал самой недооцененной валютой среди стран G20, сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало рейтинг стран "двадцатки" по стоимости комбо-обеда из бургера, картофеля фри и колы. Самым дешевым этот набор оказался в России, а самым дорогим — в Германии.

На основе данных агентство рассчитало курс нацвалют, ориентируясь на покупательную способность по отношению к американскому доллару.

Курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) втрое ниже текущего курса и составляет 32,07 за один доллар.

Напомним, 6 октября курс доллара впервые с 14 августа превысил отметку в 101 рубль. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал гражданам перестать волноваться по поводу курса доллара и "привыкать жить в рублевой зоне". Он не сказал, как россиянам следует привыкать к росту цен, особенно на импортные товары, вызванному в том числе сильным ослаблением рубля.