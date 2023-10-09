Цены на такси в Свердловской области выросли на 100%

Стоимость проезда в такси на Среднем Урале выросла на 100%. Такое замечание сделал корреспондент "Российской газеты", отметив рост цен по всей стране, но Екатеринбург стал одним из лидеров по росту стоимости. Причин такому несколько, однако спусковым крючком, по мнению экспертов, мог послужить ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ...", вступивший в силу с 1 сентября.

Рост цены на 100% отмечен не только в Екатеринбурге, но и в Петербурге. Лучше ситуация в Мурманске, где пассажирам придется смириться с 70% роста, на третьем месте - Пермь с 50-70%, далее Самарская - 40-50% и Калининградская область - 40%. Эксперты издания отмечают, часть городов "пострадала" от монополизации рынка. Наряду с несколькими мелкими компаниями, где цены всегда были выше, выступил один крупный агрегатор - наиболее популярный у горожан. В это же время наблюдается дефицит кадров. По словам председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, многие водители из-за вступившего в силу закона сейчас находятся на стадии переоформления документов, а потому не могут выйти на линию. Другие же и вовсе уходят из сферы такси - среди них много тех, кто брался за "баранку" в качестве подработок.

Столичные агрегаторы, монополизирующие рынок, также сыграли свою роль. В этом случае рост цен обусловлен, в том числе, необходимостью отбить вложенные средства. Вместе с этим происходит увеличение стоимости запчастей, расходных материалов и топлива.

Новый закон повлиял и на внешний вид автомобилей, из-за чего образовался дефицит подходящих для работы машин. По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, из-за прошлогоднего подорожания авто и запчастей обновление таксопарка является серьезной проблемой. При этом, по ее словам, рост цен на проезд вызван скорее искусственным ажиотажем, поскольку цена за километр и тариф остались на прежнем уровне. Из-за нехватки авто, пассажиров намного больше, чем может позволить обслужить таксопарк.

Несмотря на все ограничения, именно в Свердловской области требования к внешнему виду такси остаются лояльными. По всей видимости, новый закон оставляет за регионами право по некоторым корректировкам в бизнесе. Например, такси на Среднем Урале необязательно перекрашивать в белый или желтый, что позволяет сэкономить водителю от 150 до 200 тыс. руб. Несмотря на это, именно в Екатеринбурге самый высокий показатель роста цен, хотя министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области резкого роста цен пока не зафиксировало.

"Работаем в обычном порядке", - заявил замминистра Денис Чегаев.

Прогнозы на будущее у экспертов разнятся. Ирина Зарипова считает, что к концу года стоимость проезда вырастет еще на 10%, однако в противовес ей выступает зампред Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов. По его мнению, цена на такси будет устойчивой, поскольку сейчас "отбивать" водителям может потребоваться только увеличенную стоимость полиса ОСАГО. Обратная ситуация была 1-1,5 года назад, когда к ОСАГО прибавилось подорожание новых авто и запчастей.

Более оптимистично об этом размышляет Валерий Солдунов. Он уверен, что после пополнения таксопарка рынок отрегулирует сам себя и цены пойдут вниз. Однако когда это будет - предугадать сложно. По всей видимости, к этому должны приложить руку извне. Кто-то уверен, что дело остается за местными властями, которые вместе с агрегатором могли бы установить минимальную и максимальную стоимость проезда. Региональные минтрансы могут создать бесплатные парковки для таксистов по всему городу, заблокировать агрегатора или субсидировать лизинг автомобилей, на что уже получили право поддержки отрасли. Помогла бы делу и грамотная организация переоформления водительских документов в рамках нового ФЗ.