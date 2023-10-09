Израиль попросил США пополнить запасы ракет для системы "Железный купол"

Власти Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Кроме того, по данным издания, Израиль попросил Вашингтон о сотрудничестве в сфере сбора разведданных.

Как ожидается, вашингтонская администрация объединит военную помощь Израилю и Украине в один запрос, который в ближайшее время будет отправлен в Конгресс.

Ранее стало известно, что США направят авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за атаки ХАМАС.

Напомним, 7 октября утром Израиль был обстрелян несколькими тысячами ракет. ХАМАС объявил, что начинает операцию "Буря Аль-Акса", ответная операция Израиля получила название "Железные мечи".

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал нанести тяжелый и болезненный удар по врагу. Его слова подтверждает и армия обороны Израиля, которая заявила, что готова к войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.