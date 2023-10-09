В конкурсе "Мисс Россия 2023" победила 22-летняя петербурженка

В конкурсе "Мисс Россия 2023" определилась победительница – ею стала петербурженка Маргарита Голубева. Девушка сможет представить Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс вселенная".

Победительнице 22 года, она учится на пятом курсе Таможенной академии и на втором курсе в Московском государственном институте культуры на факультете музыкального искусства. Участвовала в шоу "Голос" в 2021 году, увлекается мотокроссом.

Помимо короны главной красавицы страны и возможности представлять страну на глобальных конкурсах Голубева получила приз в 1 млн рублей.

Титулами "Вице-мисс Россия" наградили девушек из Якутии и Тольятти.