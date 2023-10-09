В Екатеринбурге обсудили, как повысить "уровень счастья" в городах

На площадке международного форума и выставки 100+Technobuild в Екатеринбурге в рамках секции "Комфортная городская среда" архитекторы и представители застройщиков поделились инновационными методиками формирования комфортной среды и повышения "уровня счастья" в мегаполисах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", свой опыт презентовали участники из Москвы, Казани и Екатеринбурга. Крупнейший строительный холдинг Урала представил паблик-арт программу "ЧО", которая уже четыре года преобразует городское пространство и отмечена федеральными наградами. В прошлом году проект стал победителем номинации "Нестандартное продвижение. Offline" премии WOW Awards, получил грант Президентского фонда культурных инициатив.

"Мы любим Екатеринбург, это город с высоким уровнем локального патриотизма и большим количеством талантливых жителей. Представители власти поддерживают инициативы, направленные на формирование и развитие аутентичной паблик-арт среды и сохранение культурного наследия, поэтому проекты компании "Атомстройкомплекс", в которых мы отражаем любовь к родному краю, всегда находят отклик и постепенно становятся частью городского "кода". В этом году при поддержке федерального гранта мы организовали районную школу паблик-арта для детей и молодежи, чтобы они были не просто пользователями города, а активно участвовали в его жизни, развитии, преобразовании", - отметил креативный директор "Атомстройкомплекса" Никита Харисов.

Компания является надежным партнером правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга, более 28 лет формирует комфортное пространство для жизни: строит жилые дома и социальные объекты, восстанавливает исторические здания, среди которых Дом Севастьянова и Эрмитаж-Урал, развивает городские общественные пространства. Паблик-арт программа "ЧО" была инициирована в год 25-летия застройщика и отметилась на культурной карте Екатеринбурга более чем десятком объектов.