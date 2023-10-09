В Екатеринбурге обсудили, как повысить "уровень счастья" в городах

09 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге обсудили, как повысить "уровень счастья" в городах

На площадке международного форума и выставки 100+Technobuild в Екатеринбурге в рамках секции "Комфортная городская среда" архитекторы и представители застройщиков поделились инновационными методиками формирования комфортной среды и повышения "уровня счастья" в мегаполисах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", свой опыт презентовали участники из Москвы, Казани и Екатеринбурга. Крупнейший строительный холдинг Урала представил паблик-арт программу "ЧО", которая уже четыре года преобразует городское пространство и отмечена федеральными наградами. В прошлом году проект стал победителем номинации "Нестандартное продвижение. Offline" премии WOW Awards, получил грант Президентского фонда культурных инициатив.

Арт-объект "Техногенное гнездо" художницы Веры Ишутиновой на площади 1905 года в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мы любим Екатеринбург, это город с высоким уровнем локального патриотизма и большим количеством талантливых жителей. Представители власти поддерживают инициативы, направленные на формирование и развитие аутентичной паблик-арт среды и сохранение культурного наследия, поэтому проекты компании "Атомстройкомплекс", в которых мы отражаем любовь к родному краю, всегда находят отклик и постепенно становятся частью городского "кода". В этом году при поддержке федерального гранта мы организовали районную школу паблик-арта для детей и молодежи, чтобы они были не просто пользователями города, а активно участвовали в его жизни, развитии, преобразовании", - отметил креативный директор "Атомстройкомплекса" Никита Харисов.

Компания является надежным партнером правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга, более 28 лет формирует комфортное пространство для жизни: строит жилые дома и социальные объекты, восстанавливает исторические здания, среди которых Дом Севастьянова и Эрмитаж-Урал, развивает городские общественные пространства. Паблик-арт программа "ЧО" была инициирована в год 25-летия застройщика и отметилась на культурной карте Екатеринбурга более чем десятком объектов.

Теги: счастье, форум, программа, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети