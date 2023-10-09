В Новосибирске из-за коронавируса частично закрыты 19 детских садов

Карантин по коронавирусу и ОРВИ введен частично в 19 детских садах Новосибирска.

Закрыты 22 группы, полностью закрытых на карантин учреждений нет, приводит ТАСС слова первого замглавы Новосибирска Бориса Буреева, сказанные на оперативном на оперативном совещании под руководством главы Новосибирской области.

Напомним, в конце сентября в Перми школу №47 в микрорайоне Висим закрыли на карантин из-за выявленного случая кори среди учеников. На дистанционном обучении ученики пробыли до 4 октября. В краевом Роспотребнадзоре информацию подтвердили. Заболел только один ребенок. Других заболевших среди учеников нет. В ведомстве также подчеркнули, что в Прикамье выявляют лишь единичные случаи заболевания корью. Ситуация находится на контроле.