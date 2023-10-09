09 Октября 2023
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Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

В России могут появиться "спортивно-оздоровительные карты"

Министерство спорта России предложило регионам рассмотреть возможность создания "спортивно-оздоровительных карт".

Об этом следует в ответе Минспорта первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой, которая ранее обратилась с такой инициативой на имя главы правительства Михаила Мишустина. Парламентарий предложила создать карту-аналог "Пушкинской карте" для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от пяти до 18 лет, которая пополнялась бы ежегодно за счет средств государства. С ее помощью такие граждане смогли бы приобретать спортивный инвентарь и оплачивать занятия спортом.

"Минспорт России направил обращение в субъекты РФ с просьбой рассмотреть возможность реализации проекта «Спортивно-оздоровительная карта» на региональном уровне", — сообщается в документе ведомства.

Как отмечает министерство, федеральным законодательством предусматривается предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему и его детям.

Таким образом, действия закона распространятся, в том числе на многодетных семей или малообеспеченных семей. Также министерство указало на то, что регионами реализуются проекты по вовлечению жителей в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством социального заказа, сообщают "Известия".

Теги: спорт, Минспорт


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