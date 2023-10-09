09 Октября 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;База&quot;/ t.me/bazabazon

В Госдуме хотят вернуть страховку недвижимости в случае ущерба от атаки беспилотника

Банк России просят вернуть страховку недвижимости в случае ударов беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующее письмо в адрес главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной направили депутаты Госдумы. В документе говорится, что в сентябре появилась информация об изменении страховыми компаниями правил страхования имущества, согласно которым, в список оснований для отказа в выплате страхового возмещения были включены случаи последствий ударов беспилотников, ракет, мин и других снарядов. В обновленных правилах существенно расширился пункт об основаниях для отказа в выплате страхового возмещения.

Так, гражданам могут отказать в выплате, если ущерб имуществу был нанесен не только в результате военных действий, как это предусмотрено ст. 964 Гражданского кодекса РФ, но и в результате "учений, операций военного характера любого рода, включая контртеррористические операции, действий по поддержанию мира, действий правоохранительных органов, народного ополчения в рамках проведения специальных военных операций или антитеррористических операций".

Также депутаты указали, что правила дополнили пунктом о том, что страховка не покрывает ущерба от использования любого вида оружия, ракет, снарядов, мин, бомб и любых других боеприпасов, а также систем ПВО. Ущерб от повреждений в результате атаки пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов, а также попадания их осколков также не будет покрываться страховыми выплатами, как и ущерб от воздействия ударной волны от таких событий.

Как заявил глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, страховые компании, используя положения ст. 964 ГК РФ, освобождающие их от выплат страхового возмещения в случаях военных действий, маневров или иных военных мероприятий, своевольно трактуют положения закона в свою пользу. Они исключают из страховых случаев любые происшествия, связанные с нанесением ущерба имуществу в результате вышеуказанных инцидентов.

Сегодня проблема страхования недвижимости и возможного отказа страховщиками в выплате страхового возмещения касается миллионов россиян с ипотекой. Депутаты просят регулятор изучить существующую ситуацию и принять меры в рамках компетенции для решения этой проблемы, сообщают "Известия".

Теги: Госдума, ЦБ РФ, беспилотники, страхование


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