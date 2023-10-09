09 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

АЗС в ряде регионов РФ ограничивают объем отпуска топлива

Решения российских властей пересмотреть полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны, повысить нормативы продаж топлива на бирже, а также вернуть демпферные выплаты нефтяным компаниям помогут насытить внутренний рынок и стабилизировать цены, говорят эксперты.

Не дождавшись эффекта автозаправочные станции в некоторых регионах стали ограничивать объем отпуска — по 150–200 л на человека. Такие случаи происходят в Крыму, Краснодарском крае, Челябинской области. Из-за ограничений растут издержки на перевозки, водители вынуждены перестраивать маршруты в поисках топлива. Грузоперевозчики призвали правительство РФ усилить контроль за АЗС.

Как сообщил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин, поступают жалобы от транспортных компаний на меры, предпринимаемые бизнесом, затрудняющие заключения договоров поставки нефтепродуктов по топливным картам, а также на необоснованные меры по ограничению отпуска через АЗС этих компаний нефтепродуктов по картам.

На лицо нехватка топлива. В связи с отменой полного запрета на вывоз нефтепродуктов из страны есть риски, что проблема может стать более массовой, отметил эксперт, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что крупным нефтяным компаниям рекомендовали удержать цены на АЗС на уровне 21 сентября

Теги: АЗС, топливо


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Ранее 03.10.2023 11:48 Мск Челябинское УФАС разбиралось с ограничением снабжения топливом потребителей на АЗС «дочки» Лукойла

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