Количество люксовых автомобилей в России выросло, несмотря на санкции

В России за 2022 год количество автомобилей дороже 10 млн руб. выросло на 22%, до 19,8 тыс.

По данным службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС, количество таких автомобилей стабильно растет из года в год — по сравнению с доковидным 2019 годом в 2022 годом люксовых машин стало больше почти в 2,5 раза.

Восходящий тренд не смогли переломить ни коронакризис, ни западные санкции, ограничившие доступ россиян к люксовому сегменту в 2022 году и приведшие к резкому скачку цен.

Как отмечается в исследовании, закономерно увеличились и налоговые начисления на люксовые автомобили, причем более быстрым темпом, чем прирастал автопарк: на 31% в прошлом году, до 3,34 млрд руб. Средняя сумма налога, подлежащая уплате за 2022 год, составила около 169 тыс. руб.

За 2022 год около 12,8 тыс. люксовых автомашин числилось за физлицами и около 7 тыс. — за организациями, сообщает РБК.