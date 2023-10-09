09 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Неравенство зарплат в России за 20 лет снизилось втрое

В России разница в уровнях дохода между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками снизилась до 13,1 раза.

По данным ВНИИ труда, разрыв между ними оказался почти в три раза меньше, чем в 2001 году, когда он достигал 40 раз. По словам экспертов, сокращению неравенства способствуют ускоренный рост доходов наименее оплачиваемых сотрудников, индексация МРОТ, а также обеление рынка труда. Тенденция продолжится, поскольку работодатели повышают оклады персоналу на фоне дефицита кадров, а власти оказывают адресную поддержку малообеспеченным гражданам.

Самый значительный рост зарплат наблюдается у представителей квалифицированных рабочих профессий, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия текущего года на долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходилось 29,8% общей суммы денежных доходов, а на долю граждан с самыми низкими зарплатами — лишь 2%, сообщают "Известия".

Напомним, граждан России с зарплатой от 100 тыс. руб. стало больше на 2 млн. Количество работников крупных и средних предприятий с таким доходом выросло на 72% за два года, к апрелю 2023 года, достигнув 4,88 млн.

Теги: зарплаты


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Ранее 04.10.2023 04:06 Мск Россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей стало вдвое больше

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